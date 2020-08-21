 

Apple получает более половины глобальной выручки от продажи умных часов

21.08.2020, 17:16, Новости дня

Как сообщили аналитики компании Counterpoint Technology Market Research, большая часть мирового рынка умных часов сегодня принадлежит Apple. Именно этот производитель в первой половине текущего года получит 51,4% всей мировой выручки от продажи устройств данного вида.

Несмотря на кризис, спрос на смарт-часы увеличился примерно на 20%, уточняют эксперты. Всего удалось продать около 42 миллионов единиц. Причем, в этом году умные часы продают значительно дороже, чем в прошлом.

У Apple в этом сегменте подрастает немало достойных конкурентов. Однако пока ни один другой производитель не может сравниться с «яблочной» компанией по умению продавать такие устройства большими партиями. «Серебряный призер» рейтинга (Garmin) получил всего 9,4% мирового рынка. А «бронзовый» (Huawei) – только 8,3%.



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