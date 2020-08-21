Искусственный интеллект поможет подключать мозг к компьютеру
21.08.2020, 17:16, Новости дня
Команда специалистов провела исследование ряда современных алгоритмов машинного обучения, которые были разработаны для решения задач по определению умственной нагрузки и эмоциональных состояний человека.
Кроме этого, учеными были созданы два новых алгоритма, которые помогли улучшить компьютерное распознавание эмоций и интенсивности размышлений человека. Для исследований ученые выбрали алгоритмы из двух категорий – классификаторов на основе римановой геометрии (RGC) и сверточных нейронных сетей (CNN).
Во время обработки данных специалисты обнаружили, что алгоритмы с римановой оптимизацией хорошо проявили себя в оценке степени умственной нагрузки у испытуемых, а также определении эмоционального состояния человека.
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