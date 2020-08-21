Ефремов перевел потерпевшим по 200 тыс. рублей

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21.08.2020, 17:08, Новости дня

Актер Михаил Ефремов возместил вдове, сыновьям и брату погибшего в ДТП Сергея Захарова моральный вред – по 200 тыс. рублей каждому, сообщил адвокат Эльман Пашаев в Пресненском суде Москвы.

«Независимо от заявленных исковых требований каждому из четырех потерпевших возмещен моральный вред в размере по 200 тыс. рублей», – цитирует РИА «Новости» адвоката.

Перевод был оформлен наложенным платежом его помощником, каждый из потерпевших сможет получить деньги в почтовом отделении, добавил Пашаев.

Ранее старший сын погибшего в ДТП Захарова увеличил сумму иска к Ефремову на 1 млн рублей, таким образом она составила 7,5 млн рублей. Вдова, младший сын и брат предъявили гражданские иски к артисту на 1 рубль.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.



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