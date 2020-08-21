Главный врач омской больницы: Навального перевозить нельзя

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21.08.2020, 17:05, Новости дня

Главный врач омской больницы скорой помощи №1, в реанимации которой находится Алексей Навальный, отказался выдать разрешение на перевод политика в германскую клинику, сославшись на его нестабильное состояние. Об этом сообщила в твиттере пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Соратники Навального настаивают на необходимости его лечения за границей. «Оставаться в омской больнице без оборудования с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно», – считает Ярмыш. По её мнению, это решение приняли не врачи, а Кремль.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов отметил, что для перевозкин Навального были готовы все документы, но потом врачей будто «подменили».

Главный врач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский прокомментировал отказ в переводе Навального на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

Мураховский настаивает, что результаты новых анализов будут в течение двух суток. «Те, которые мы сегодня получили, они отрицательные», – сказал главный врач, не уточнив деталей.

На вопрос, будут ли медики консультироваться с немецкими коллегами, Мураховский ответил, что прилетевшие сегодня ночью в Омск московские специалисты, по его мнению, не уступают врачам германской клиники. Он добавил, что для допуска немецких врачей в омскую больницу нужно решить «ряд юридических вопросов».

Согласно данным сервиса Flightradar, в омском аэропорту сегодня утром приземлился самолет, на котором планировалось перевезти Алексея Навального на лечение в Германию.

Накануне утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В самолёте, ему стало плохо. Борт экстренно посадили в Омске. Оппозиционера направили в больницу. Он находится в коме и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Издание Baza со ссылкой на свои источники сообщило, что у Навального развился отёк мозга на фоне воздействия неизвестного токсичного вещества. По данным СМИ, медики пока так и не смогли установить, что стало причиной состояния Навального.

О готовности обеспечить Навальному лечение и безопасность на территории Евросоюза заявили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель .



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