Тихановская призывает продолжать забастовки в Беларуси

21.08.2020, 17:05, Новости дня

Белорусский оппозиционный политик Светлана Тихановская в пятницу призвала своих сторонников продолжать забастовки на предприятиях по всей стране, чтобы добиться проведения новых президентских выборов.

«Будущее Беларуси, а значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Поэтому я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки. Не ведитесь на запугивания. Объединяйтесь», – сказала Тихановская в видеообращении.

Беларусь переживает крупнейший политический кризис со времен распада Советского Союза.

Десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы после выборов, оспаривая их официальные результаты, согласно которым победу одержал действующий президент Александр Лукашенко.

Лукашенко отказывается проводить новые выборы, несмотря на призывы оппозиции и повсеместные протесты и забастовки.