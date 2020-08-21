Мнение: Навальный. Основная версия по прежнему галлюциногены

21.08.2020, 17:00, Разное

Изображение взято с сайта youtube.com

С удивлением продолжаем следить за судьбой Навального.

Из новостей ТАСС:

Источник в правоохранительных органах сообщил, что версия отравления ядом не подтверждается. Ядов в организме блогера не обнаружено.

“Предварительная версия не изменилась. Речь идет об отравлении психодислептиками. Более точно можно будет сказать после постановки диагноза и заключения врачей”, – сказал он.

Так же пришла новость, что самолёт для возможной транспортировки Блогера Алексея уже совершил посадку в аэропорту Омска

Самолет вылетел в Омск в 3:11 (04:11 мск) из Нюрберга. Организатором рейса выступил правозащитный фонд “Кино во имя мира”.

Остаётся только порадоваться какое у нас доброе кино. Оно и для мира и для Алексея Навального.

Ещё раз повторюсь. Мы не звери и желаем Алексею скорейшего выздоровления. Но, добавлю от себя, это всё больше и больше начинает напоминать историю с Ющенко. У них что, сценаристы закончились?