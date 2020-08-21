Медики назвали главные симптомы сахарного диабета второго типа

21.08.2020, 16:53, Разное

Медики назвали главные симптомы сахарного диабета второго типа. В списке оказались признаки опасного заболевания, на которые многие не обращают внимания, что усугубляет ситуацию.

Для диабета второго типа характерна одна особенность – длительное время болезнь, связанная с нарушением усвоения глюкозы, может развиваться без проявления видимых симптомов, боли и других признаков. У многих пациентов заболевания удается обнаружить уже после того, как в организме появляются серьезные проблемы. В результате избыточного количества сахара в крови могут наблюдаться повреждения глаз, нервов, почек, кровеносных сосудов.

Внутренние повреждения и воспалительные процессы, вызванные диабетом второго типа, способны стать причиной возникновения волдырей на коже. На этот признак следует обратить особое внимание, считают специалисты, представляющие Американскую диабетическую ассоциацию. Волдыри могут появляться на ногах, стопах, предплечьях, тыльной стороне пальцев рук. Эти диабетические проявления выглядят, как следы от ожогов и имеют довольно большие размеры, но не сопровождаются болью и краснотой. Вместе с данным симптомом у больного нередко развивается диабетическая невропатия, повреждающая нервные клетки по всему телу.

Среди основных симптомов диабета также выделяют сухость кожи, зуд, увеличение суточного объема мочи, гипертонию, сонливость, утомляемость, онемение конечностей, резкие колебания веса. Для устранения неприятных проявлений и предотвращения других более серьезных проблем следует контролировать уровень глюкозы, правильно питаться и потреблять достаточное количество воды.