 

Украинцам запретили посещать Белоруссию без загранпаспорта

21.08.2020, 16:48, Новости дня

Для граждан Украины изменили правила въезда в Белоруссию, теперь для совершения визита в республику украинцам необходим загранпаспорт, говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы Украины.

«С 1 сентября 2020 для поездок в Беларусь гражданам Украины необходим загранпаспорт. С началом осени вступает в силу постановление Кабинета министров Украины «О частичном приостановлении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Госпогранслужбе поясняют, что новый порядок выезда позволит улучшить защиту украинских граждан. Также в ведомстве прогнозируют уменьшение времени прохождения пограничного контроля, так как информация с загранпаспортов считывается автоматическими ридерами.

Напомним, гражданам РФ правительство Украины запретило въезжать по внутренним паспортам еще в 2015 году.

Между тем, действие внутренних паспортов граждан Украины в России сохраняется.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Познер: Это наша страна и у нас есть долг – голосовать

26.06 / В сентябре Россия может вторгнуться в Херсонскую область – американский генерал в отставке Ходжес

24.06 / “Могильный беспредел”: работники ритуального бизнеса проведут профессиональный конкурс в Омске

05.07 / “Порвала флаг “ДНР” и выбросила в мусорное ведро. Через полтора часа – звонок в дверь”. Гражданка Испании рассказала о своем аресте в Донецке

16.08 / Мнения: Европейские санкции против Белоруссии поставят Киев на дыбы

11.08 / СМИ Белоруссии показали задержанных за «беспорядки» россиян

25.06 / VOAэкспресс 24 июня 2020

16.07 / Закладку боевых кораблей для ВМФ с участием Путина перенесли

20.08 / В Норвегии назвали имя высылаемого из-за шпионского скандала российского дипломата

14.07 / Киев заявил об «огребающей» из-за заявлений Саакашвили Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска