Сериал “Корона”: премьера тизера с принцессой Дианой и дата выхода четвертого сезона

21.08.2020, 16:40, Разное

Сериал “Корона”, рассказывающий подробности жизни членов британской королевской семьи, сразу полюбился зрителям и завоевал несколько престижных наград. На очереди – уже четвертый сезон, который поклонники ждут с особенным нетерпением, ведь там будет освещена история непростых отношений принца Чарльза и принцессы Дианы. Несколько часов назад Netflix представил тизер, в котором мы можем увидеть Оливию Колман в роли Елизаветы II, Джиллиан Андерсон в роли Маргарет Тэтчер, а также Эмму Корин в роли принцессы Дианы. Кроме того, создатели проекта раскрыли дату премьеры – 15 ноября.

Четвертый сезон сериала затронет ранний период жизни принцессы Дианы, до и сразу после свадьбы с принцем Чарльзом. Туда также войдет их официальный тур в Австралию 1983 года.

Оливия Колман в роли Елизаветы II Джиллиан Андерсон в роли Маргарет Тэтчер Эмма Корин в роли принцессы Дианы

Напомним, на съемки первых двух сезонов “Короны” было потрачено 156 мил­­лионов долларов – сериал стал одним из самых дорогих в истории телевидения. Успех не заставил себя долго ждать: из 26 номинаций на кинопремию “Эмми” он победил в восьми. В чем кроется популярность байопика о жизни британской королевы и ее семьи? Во-первых, дело в сценарии: в сюжете столько ярких подробностей, что количество запросов в интернете относительно их достоверности зашкаливает. Правда ли, что королева и ее муж, принц Филип, поссорились в присутствии репортеров? Правда ли, что фотография обнаженной принцессы Маргарет появилась в газетах? Зрители проверяют каждый ­необычный факт.

Во-вторых, сделана ставка на актерскую игру: то, насколько точно актеры копируют мимику и жесты своих героев, поражает. За роль королевы Клэр Фой получила главный приз Гильдии киноактеров США. Однако создатели сериала не боятся экспериментировать и в третьем сезоне полностью сменили актерский состав, дабы не прибегать к состаривающему гриму – действие новых серий развивается на протяжении 12 лет. Место Клэр Фой заняла Оливия Колман, а Хелена Бонэм Картер заменила Ванессу Кирби в роли принцессы Маргарет. Всего планируется шесть сезонов, которые ­охватят период со свадьбы Елизаветы и Филипа до наших дней. И в пятой части поклонников снова ждет смена актерской ­команды. А пока HELLO! удалось встретиться с исполнителями главных ролей третьего сезона на премьере в Лондоне и узнать, чем их восхищают члены британской монаршей семьи.