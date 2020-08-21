Лукашенко об итогах разговора с Путиным по ситуации в Белоруссии: У нас полное взаимопонимание

21.08.2020, 16:23, Разное

Днем 21 августа политик выступил перед рабочими агрокомбината “Дзержинский” под Минском. Президент заявил, что ситуацию в стране пытаются раскачать извне. По словам Александра Лукашенко, европейские страны готовятся к вторжению.

Политик отметил, что белорусская проблема касается и российской стороны. Западные государства хотят ударить по России и для этого используют Белоруссию. Но все их попытки обречены на провал. “Мы дадим серьезнейший ответ на эти поползновения”, – сказал Лукашенко.

Президент добавил, что уже известил Путина о происходящем. Белорусский политик уточнил, что между ними установилось “полное взаимопонимание”. “У нас есть соответствующий договор в рамках Союзного государства и ОДКБ”, – продолжил президент.

Также он сообщил, что лидеры Франции и Германии предлагали Путину обсудить конфликт в Белоруссии на площадке ОБСЕ. Лукашенко призвал российского коллегу отказаться от этой идеи. В противном случае им придется вдвоем отбиваться от противников.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Авг 2020 в 7:55 PDT

Ранее Александр Лукашенко пообещал, что протесты в стране закончатся уже в ближайшие дни. Он рассказал, что сотрудники силовых ведомств круглосуточно следят за порядком в городах и жестко пресекают любые провокации.