 

Лукашенко об итогах разговора с Путиным по ситуации в Белоруссии: У нас полное взаимопонимание

21.08.2020, 16:23, Разное

Днем 21 августа политик выступил перед рабочими агрокомбината “Дзержинский” под Минском. Президент заявил, что ситуацию в стране пытаются раскачать извне. По словам Александра Лукашенко, европейские страны готовятся к вторжению.

Политик отметил, что белорусская проблема касается и российской стороны. Западные государства хотят ударить по России и для этого используют Белоруссию. Но все их попытки обречены на провал. “Мы дадим серьезнейший ответ на эти поползновения”, – сказал Лукашенко.

Президент добавил, что уже известил Путина о происходящем. Белорусский политик уточнил, что между ними установилось “полное взаимопонимание”. “У нас есть соответствующий договор в рамках Союзного государства и ОДКБ”, – продолжил президент.

Также он сообщил, что лидеры Франции и Германии предлагали Путину обсудить конфликт в Белоруссии на площадке ОБСЕ. Лукашенко призвал российского коллегу отказаться от этой идеи. В противном случае им придется вдвоем отбиваться от противников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Авг 2020 в 7:55 PDT

Ранее Александр Лукашенко пообещал, что протесты в стране закончатся уже в ближайшие дни. Он рассказал, что сотрудники силовых ведомств круглосуточно следят за порядком в городах и жестко пресекают любые провокации.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Официально: Дмитрий Шепелев стал ведущим на телеканале ТНТ

24.07 / Отчего не по себе русскому человеку в Лондоне?

01.07 / Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию завершилось

26.06 / Мнение: Вандализм или искусство, удаление блэкфейса и русофобия в 1840 году

19.08 / Пуля в голову: умер еще один участник протестов в Белоруссии

22.07 / Мнение: Количество абортов в России, падение рождаемости при Сталине и однополые браки в СССР

20.08 / Личное: А что, если всё-таки отравили?

05.07 / Бантик на проломленном черепе

12.08 / Мнение: Чем белорусский протест отличается от украинского Майдана?

14.08 / Мнение: Вернув россиян, Лукашенко подложил свинью России?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска