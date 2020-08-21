Скандалы: «Тупиковая идея»

21.08.2020, 16:10, Разное

Зачем владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин предложил создать в Белоруссии Комитет национального спасения

Основной владелец и председатель совета директоров «Уралхима» Дмитрий Мазепин призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко начать переговоры с митингующими. Он предложил создать Комитет национального спасения. Журнал «Компания» выяснил у экспертов, что может стоять за этой инициативой. Мазепин направил свое обращение от лица Российско-белорусского делового совета. «Обращаемся <…> с просьбой признать очевидные факты протестной напряженности в обществе и, не теряя времени, сесть за стол мирных подробных переговоров, которые должны увенчаться выходом из политической нестабильности», — следует из документа.

Бизнесмен заявил, что оппозиция в Белоруссии разрознена, поэтому властям «просто не с кем вести эффективный диалог». Мазепин призвал власти страны остановить кровопролитие и насилие. По его мнению, интеллигенция, бизнесмены и политики страны должны сформировать Комитет национального спасения, который сможет разговаривать с властями от имени населения «на равных».

Мазепин также обратился к российскому руководству с просьбой не оставаться в стороне, что «Союзное государство братских народов не было разрушено в пылу непримиримой бессмысленной борьбы». В обращении отмечено, что площадкой для мирного диалога готов стать российско-белорусский деловой совет.

Торгово-промышленная палата создала Российско-белорусский деловой совет в 2012 году. Туда входят представители крупнейших российских банков и компаний. Среди них — «Ростех», Сбербанк, «Русбелгаз», ВТБ, «Росатом», «Лукойл» и «Татнефть».

Эксперты расходятся во мнении, говоря о цели создания комитета. Так, белорусский политик и экс-кандидат в президенты республики Ярослав Романчук, считает, что инициатива, озвученная Мазепиным, — это «частное мнение одного из богатых людей России». «Никаких связей, кроме, может быть, экономических, он здесь не имеет, поэтому это может быть интересно, как инициатива, как заявка на некие переговорные процессы», — заявил политик. По его словам, подобные заявления поступают также из самой Белоруссии и других стран.

Романчук считает, что идея создания комитета — тупиковая, поскольку для создания организации нужно пользоваться доверием в двух странах и быть «равноудаленным от сторон конфликта», чего нет у Мазепина. Он добавил, что есть «обоснованные и необоснованные подозрения», что инициативой бизнесмен хочет создать «мощную олигополию» белорусско-российского калийного бизнеса под своим руководством.

Об отсутствии авторитета в Белоруссии у Мазепина заявил и независимый экономист Сергей Чалый. «Чтобы инициативы имели последствия, надо, чтобы те, кто их выдвигает, имели вес и авторитет в Беларуси. Никто с российской стороны такого веса не имеет ни среди наших властей, ни среди людей, которые считают, что выборы были украдены», — сказал он. Эксперт объяснил, что поиском руки Москвы в республике занимаются везде для использования ситуации в своих целях. Чалый добавил, что Россия уже вмешивалась в дела Белоруссии в 1996 году. Тогда Лукашенко при помощи российских сенаторов избежал импичмента. «Это было начало узурпации власти, и Россия тогда поучаствовала в ней на стороне Лукашенко. Формально нейтрально, но по факту так», — сказал эксперт.

Эксперты также указывают на возможный интерес «Уралхима» к «Беларуськалию». Мазепин последние пять лет занимает пост зампредседателя совета директоров ПАО «Уралкалий», которое было отмечено в противостоянии с прежним партнером — «Беларуськалием». Один из сценариев предполагал захват рынков сбыта, а затем и поглощение конкурента, однако он так и не был реализован. Официально о заинтересованности Мазепина к белорусским активам не сообщалось.

И нашим, и вашим

Мазепин выступает от имени Российской Федерации в борьбе за будущее урегулирование конфликта в республике, считает политолог, ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. По его словам, выбор пал на бизнесмена не просто так. «Это должен быть человек из частного сегмента, но который имел хоть какое-то отношение к Белоруссии. Мазепин — хорошая для этого кандидатура», — заявил Абзалов.

По мнению Абзалова, создание Комитета национального спасения может быть выгодно не только Москве, но и Минску. Лукашенко может воспользоваться основным принципом урегулирования подобных ситуаций — «напихать» в комитет как можно больше разных людей с разными позициями, чтобы усложнить процесс консолидации единого мнения, объяснил эксперт. «Если один игрок отражает мнение оппозиции, то для власти это менее удобно», — считает политолог. Абзалов отметил, что Лукашенко вполне может использовать эту подачу.

При этом эксперт сомневается, что соглашение было полностью согласовано с президентом Белоруссии: «Но то, что оно может быть выгодно Минску в долгосрочной перспективе и, с другой стороны, Москве — это факт».