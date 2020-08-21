Немецкие медики не возражают против продолжения лечения Навального в больнице Омска

21.08.2020, 16:08, Новости дня

Блогер Алексей Навальный останется на лечении в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи (БСМП №1) Омска до стабилизации состояния, у немецких медиков возражений нет, сообщил главный врач медицинского учреждения Александр Мураховский.

«Завершился очередной консилиум с участием наших коллег из Германии. Могу сказать, что в БСМП-1 проводится весь комплекс мероприятий, нам никто ничего не возразил, никто не сказал, что мы чего-то не выполняем. В настоящее время он продолжает лечиться в БСМП-1 до стойкой стабилизации состояния», – сказал Мураховский, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что у немецких врачей, прибывших из-за состояния блогера в Омск, нет возражений против того, что Навальный останется в больнице.

«Интерфакс» сообщает, что прибывшие из Германии в Омск для транспортировки Навального, покинули больницу без него.

В пятницу УМВД по Омской области сообщило, что на смывах с рук и одежды Навального обнаружено промышленное химическое вещество «2-этилгексил дифенил фосфат».

В четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. В омской больнице рассказали, что он находится в тяжелом состоянии в реанимации. СМИ сообщали, что врачи обнаружили алкоголь в крови Навального.

Транспортные полицейские организовали проверку информации о том, что Навальный мог отравиться в аэропорту Томска.

Затем медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального: инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом. Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Анатолий Калиниченко заявил, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.