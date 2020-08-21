Китайские СМИ пишут о жутких предсказаниях Ванги

21.08.2020, 16:05, Разное

Легендарная болгарская ясновидящая Ванга оставила после своей смерти большое количество предсказаний, которые будоражат умы человечества до сих пор. Китайские журналисты рассказали о некоторых из этих пророчеств.

Современники Ванги утверждали, что женщина обладала сверхъестественными способностями, которые позволяли ей предсказывать будущее и находить пропавших людей. Считается, что именно она предсказала аварию на Чернобыльской АЭС, события 11 сентября 2001 года, сильнейшее цунами 2014 года и много других различных происшествий. Также в ее пророчествах можно найти отсылки к некоторым событиям, которые еще не произошли. Об этом сообщает издание Sohu. «ПолитРоссия» представляет эксклюзивный перевод данного материала.

– Во многие предсказания Ванги сложно поверить, однако происходящие сегодня события в США заставляют изменить мнение, — отметили авторы Sohu.

Журналисты из КНР обратили внимание на то, что Ванге приписывают слова о приближающемся крахе Соединенных Штатов, который произойдет в результате разделения страны. Едва ли еще пару лет назад к этому хоть кто-то серьезно относился, однако если вспомнить о масштабных американских беспорядках, то пророчества болгарской ясновидящей уже не кажутся выдумкой. В стране обостряется политическая конкуренция между демократами и республиканцами, никто не знает, как далеко она может зайти.

Одно из самых страшных предсказаний Ванги посвящено событиям в Европе, которые могут произойти в 2037 году. Согласно пророчеству болгарской ясновидящей, континент превратится в бесплодную и практически безжизненную пустыню в результате климатических изменений и войн. Боевые действия начнутся на Ближнем Востоке, но затем переместятся на территорию современного Евросоюза.

– Европейская цивилизация столкнется с вызовом, которого у нее еще не было, — резюмируют обозреватели.

Китайские журналисты констатировали, что в пророчествах Ванги действительно можно найти много любопытных пересечений с реальными событиями, однако все они могут быть совпадениями. Дело в том, что предсказания ясновидящей были довольно расплывчатыми и сложными для расшифровки. В этой связи относиться к ним следует максимально рационально.