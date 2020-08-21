Зеленский заявил, что рост числа пациентов с COVID-19 полностью остановит медицину Украины

21.08.2020, 15:55, Новости дня

Рост количества пациентов с коронавирусной инфекцией полностью остановит медицину в Украине, и государство ничего не сможет с этим сделать. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Николаевскую область, передает корреспондент “ГОРДОН”.

“Сегодня у нас 2100 больных (за сутки), мы уже на этой волне – за 2 тыс., она очень опасна… Увеличение числа заболевших просто остановит полностью медицину, и государство ничего не сможет сделать. Сейчас все зависит от людей. Ходите в масках, будьте осторожны”, – обратился он к украинцам.

По состоянию на 21 августа в Украине зарегистрировано 100 643 случая COVID-19 (за сутки их стало на 2106 больше). Умерло от коронавируса 2207 человек (+23), вылечилось 51 078 (+637).

За последние сутки в стране госпитализировали рекордное число больных с коронавирусом – 487.

Если ситуация с распространением в Украине коронавирусной инфекции продолжит ухудшаться, больницы будут принимать только пациентов в тяжелом состоянии.