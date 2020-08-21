 

Киевляне получат 92 млн грн социальных выплат ко Дню Независимости – Кличко

21.08.2020, 15:55, Новости дня

Ко Дню Независимости ряд категорий киевлян получат дополнительные социальные выплаты, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, который транслировала в YouTube Киевская городская государственная администрация.

Кличко сообщил, что выплаты ко Дню Независимости получают более 300 тысяч жителей столицы, в том числе ветераны АТО, члены семей погибших участников АТО, праведники Бабьего Яра, участники Революции достоинства, лица с инвалидностью и отдельные категории социально незащищенных киевлян.

“Размер выплат составляет от 300 до 500 гривен. Всего по программе “Забота” ко Дню Независимости город выплатит более 92 миллионов гривен”, – рассказал Кличко.

Он добавил, что деньги придут на пенсионные счета и счета держателей карточки киевлянина, также получить их можно в отделениях “Укрпошти”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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