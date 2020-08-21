 

«Ростсельмаш» продемонстрирует возможности умного комбайна

21.08.2020, 15:55, Новости дня

Во время мероприятия «День Донского поля» компания «Ростсельмаш» продемонстрирует возможности умного комбайна. По словам разработчиков, создание машины происходило в рамках всероссийского проекта «Автономная ферма».

Инновационный комбайн может работать в режиме беспилотника, двигаясь по заданному маршруту с погрешностью до 2,5 см. Если учесть, что речь идет не об асфальтированной дороге, а о вспаханном и засеянном поле, то это – настоящая наноточность.

Также новый комбайн самостоятельно выбирает режим и маршрут движения во время уборки зерна, что повышает производительность на 15-20%. Машина отслеживает загруженность бункера, фиксирует реальную урожайность на каждом участке и выполняет еще несколько важных для аграриев функций.



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