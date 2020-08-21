 

В Томске появилась пилотная зона 5G от МТС

21.08.2020, 15:55, Новости дня

Российский оператор мобильной связи официально сообщил о начале реализации нового пилотного проекта по предоставлению 5G-связи в городе Томск. Реализация его стала возможной благодаря сотрудничеству компании со специалистами Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники. Данный вуз и стал базой для испытаний.

Как сообщает оператор, для обеспечения связи пятого поколения использовано оборудование компании Ericsson, работающее при частоте 27 ГГц.

Сейчас покрытие 5G обеспечено на территории бизнес-инкубатора университета и завода «Микран». В дальнейшем здесь будут разрабатывать и выпускать радиомодули 5G, отметили в МТС. Напомним, что этот оператор недавно получил лицензию на предоставление услуг связи 5-го поколения в РФ.



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