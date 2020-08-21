Подписчики заподозрили Настю Каменских в беременности

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21.08.2020, 15:53, Разное

Настя Каменских опубликовала в Сети очередное танцевальное видео. Подписчики украинской поп-певицы заподозрили ее в беременности.
Популярная RnB-исполнительница активно ведет свои аккаунты в различных соцсетях. Супруга продюсера и музыканта Потапа делится с фанатами не только творческими достижениями, но событиями из своей личной жизни. На одном из выложенном на странице в Instagram видео артистка, известная своей пластичностью и хореографическими способностями, продемонстрировала соблазнительный танец. Со слов самой Каменских, она просто не может удержаться, когда слышит музыку, поскольку в душе она танцует всегда. Многие заподозрили судью украинского «X-Фактора» в беременности.

При этом нашлись и люди, негативно отнесшиеся к подобным танцам, сочтя их более свойственными подростковой публике. Певица не стала комментировать подобные замечания, предпочтя оставить загадкой свое положение. Вступили в брак артисты после 13 лет успешного сотрудничества в мае прошлого года. Многие тогда посчитали их свадьбу сугубо поводом в очередной раз заявить о себе после прекращения деятельности дуэта. Однако далее пара показала свою взаимную любовь, а ротации песен Насти Каменской далеко за пределами Украины развеяли все слухи о необходимости подобного пиара.

Однако за все время совместной жизни с Алексеем Потапенком слухи об интересном положении украинской артистки артистки появились впервые. Если селебрити действительно беременна, то в семействе Потапа и Каменских вскоре ожидается пополнение. Однако, как пишет «Политэксперт», никакой дополнительной информации экс-участники популярного дуэта пока не предоставляют.



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