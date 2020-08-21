Первая партия автоклубов поступила в Забайкалье

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21.08.2020, 15:51, Новости дня

Первые два многофункциональных культурных центра на базе автомобилей «Газель» поступили в Забайкальский край в рамках национального проекта «Культура», сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Петровск-Забайкальский и Дульдургинский районы рады долгожданному приобретению. Муниципалитеты получили многофункциональные культурные центры (автоклубы) для проведения концертов и других культурных мероприятий для жителей отдаленных и труднодоступных сел», – передает сообщение ТАСС.

В комплектацию автоклуба входят сцена-трансформер, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. По словам и. о. министра культуры региона Наталии Лиценберг, это позволит автомобилю выступать в качестве концертной площадки в небольших населенных пунктах, где нет стационарных клубов.

До конца года краевые власти ждут поступление еще трех автоклубов, которые отправят в Красночикойский, Читинский, Александрово-Заводский районы. Специализированный транспорт общей стоимостью 4,7 млн рублей произведен в РФ на Мытищинском приборостроительном заводе.

Национальный проект «Культура» реализуется в рамках указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Одним из целевых показателей нацпроекта является посещаемость учреждений культуры, которая должна вырасти на 15% к 2024 году.



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