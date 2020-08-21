 

Лукашенко предложил Макрону свое посредничество между Парижем и «желтыми жилетами»

21.08.2020, 15:48, Новости дня

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ответ на заявление французского президента Эммануэля Макрона о готовности посредничать между белорусскими властями и оппозицией предложил сначала помочь наладить диалог французского правительства и «желтых жилетов».

«Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Белоруссии. Ну давайте я сначала приеду [во Францию] и буду посредником между «желтыми жилетами» и Макроном. Там ой какая обстановка, не дай бог. И террор, и «желтые жилеты». Не видят», – сказал Лукашенко.

Видеозапись с выступлением белорусского лидера опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

По словам белорусского лидера, западные страны озаботились протестами в Белоруссии, поскольку это удобный случай «отвести внимание от своих проблем и перекинуть [их] на другую страну».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что «мы не хотим повторения того, что произошло, в частности, на Украине». Он также выразил готовность сотрудничать с ОБСЕ и Россией в проведении диалога между протестующими в Белоруссии и властями страны.



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