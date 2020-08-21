 

Врачи: исследования не выявили следов ядов в организме Навального

21.08.2020, 15:45, Новости дня

Исследования не выявили следов ядов в организме Алексея Навального, который находится в реанимации в омской больнице.

Врачи не считают, что он был отравлен, сообщил в пятницу журналистам заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи Анатолий Калиниченко.

«Ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз "отравление" остается где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление,» – сказал Калиниченко.

Он добавил, что диагноз медики уже установили, но не будут разглашать его СМИ.

«Мы имеем осложнения, мы имеем те состояния, которые у него есть – они полностью укладываются в ту структуру того диагноза, который мы установили. Он был доведен до сведения жены и брата нашего пациента,» – сказал Калиниченко.​



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