Чумазый Генри Кавилл обнародовал фото со съемок продолжения “Ведьмака”: Больше нет накладной лысины
21.08.2020, 15:43, Разное
Артист показал снимок, сделанный после работы над очередной
сценой. Чумазый Генри Кавилл сидит перед зеркалом, а в это время гримеры снимают с него
парик. По словам звезды сериала “Ведьмак”, перевоплощение в героя серии книг писателя Анджея Сапковского – большой труд.
Кавилл признался, что в этом году специалисты решили
гримировать его иначе. Теперь артисту не приходится носить под париком
накладную лысину. “Всего несколько фунтов медицинской ленты двух видов и
немного клея”, – рассказал Генри. Исполнитель главной роли в сериале “Ведьмак”
отметил, что снимать накладные волосы после долгой смены – большая радость.
Также Генри познакомил поклонников с гримерами, без которых
перевоплощение было бы невозможно. По словам артиста, женщин, запечатленных с
ним, зовут Жаки и Альвия. “Их прикосновения по-ангельски искусны”, – сказал
артист.
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Рассказала звезда сериала “Ведьмак” и о переменах, которые произошли
на площадке из-за пандемии коронавируса. Киношники получили целый список предписаний, которые четко выполняют. “Здесь, в Каэр Морхен, мы сдаем тесты
дважды в неделю!” – поведал Генри Кавилл.
Напомним, творческий коллектив сериала “Ведьмак” вернулся к
съемкам 12 августа. Ранее работа над вторым сезоном теленовеллы на несколько
месяцев была заморожена из-за коронавируса.
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