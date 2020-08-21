 

Принц Гарри планирует поездку в Лондон без Меган Маркл

21.08.2020, 15:43, Разное

Внуку Елизаветы II необходимо приехать на родину, чтобы уладить налоговые и визовые вопросы. Так как он не является гражданином США, необходимо соблюсти формальности, чтобы не иметь проблем с законом. По слухам, принц Гарри пока не подал документы на Green Card.

Как сообщают инсайдеры, герцог планирует оправиться домой без жены и сына. Поговаривают, Меган Маркл до сих пор обижена на семью принца Гарри. Бывшая актриса уже успела поссорить мужа с братом.

Как выяснилось, Уильям еще несколько лет назад предостерегал родственника от союза с разведенной американкой. Его слова сильно задели влюбленного Гарри, и постепенно они начали отдаляться.

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Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 24 Сен 2019 в 8:40 PDT

Перед тем как принять решение об отъезде в США, младший сын принцессы Дианы не посоветовался с братом. Уильям затаил на Гарри обиду, и с тех пор принцы не общаются.

Стоит отметить, что эта ситуация давит на герцога. Друзья и родные отмечают, что после переезда в Америку он стал тенью самого себя. С одной стороны, он желает счастья Меган Маркл и малышу Арчи, а с другой хочет, чтобы родственники принимали его выбор и не осуждали.



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