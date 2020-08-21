В Рыбинске волонтеры высадились с трудовым десантом
 

В Рыбинске волонтеры высадились с трудовым десантом

21.08.2020, 10:39, Новости
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Рыбинские волонтеры провели акцию «Трудовой десант».

Ребята обновили игровую территорию во дворе дома на улице Волочаевской. За пару часов привели в порядок и покрасили скамейки, качели и песочницу. На очереди – обновление к сезону пяти хоккейных кортов в разных микрорайонах города.

Традиционно волонтеры Рыбинска принимают участие во всех крупных городских мероприятиях и мероприятиях, которые проводит Молодежный центр «Максимум».

– В этом году особенно видна работа волонтеров. Социальную востребованность такого движения ярко показал период пандемии, когда волонтеры помогали с доставкой необходимых продуктов, лекарств отдельным категориям граждан. Но это не единственное направление, где ребята отметились добрыми делами, – рассказала директор МЦ «Максимум» Мария Гонулева.

Сегодня в рамках акции трудовой десант вышли благоустроить детскую площадку и корт во дворе дома на улице Волочаевской. В ближайших планах приводить в порядок еще четыре корта, расположенные на улице Щепкина, Гагарина, Карякинской и в микрорайоне Копаево. Краску для благоустройства приобрели на средства областной субсидии для поддержки и развития волонтерского движения.

Молодежному волонтерскому составу помогал отряд «Лучики добра» из детского сада №107. Воспитанника дошкольного учреждения на благоустройство площадки пришли вместе с родителями и воспитателями. Это не первое их участие в благотворительных акциях. Вместе с такими же маленькими участниками отряда «Лучики добра» они раздают листовки по безопасности дорожного движения и выступают c концертными программами для пожилых людей и инвалидов.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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