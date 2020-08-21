 

Украинский генерал: Российская армия взяла Белоруссию под полный контроль

21.08.2020, 15:23, Разное

Белорусские силовики несамостоятельны и работают в интересах Москвы, утверждает военный. Он вспомнил, что во время визита в республику в отеле, где он останавливался, на одном этаже находились сотрудники белорусского КГБ, на другом – ФСБ и Службы внешней разведки России.

Республика находится под полным контролем российских военных и спецслужб, делает вывод Гвоздь. Он напомнил об Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), согласно которому белорусские войска считаются частью совместных сил. “И ежегодно они проводят учения на территории республики”, – сказал генерал-лейтенант на пресс-конференции в Киеве.

В связи с политическим кризисом в Белоруссии в СМИ начали распространяться сообщения о возможном вводе российских войск в республику. Почву для спекуляций журналистов и белорусских оппозиционеров дало заявление, которое Александр Лукашенко сделал 15 августа после разговора с президентом Владимиром Путиным.

Белорусский лидер напомнил о договоре с Россией о военной помощи в рамках ОДКБ и Союзного государства. “Как раз эти моменты подходят под этот договор”, – заявил Лукашенко, комментируя напряженную обстановку на западных границах страны.

В Кремле считают, что потребности в военной помощи Белоруссии сейчас нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о движении колонн российских войск к границе с республикой. Происходящее в соседней стране Москва считает ее внутренним делом, подчеркнул представитель Кремля.



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