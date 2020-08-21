Павел Прилучный сообщил о судьбе своего героя из сериала “Мажор”
21.08.2020, 15:23, Разное
О том, что история красавца-героя не ограничится тремя
сезонами, стало известно год назад. Тогда создатели теленовеллы обещали
зрителям новые эпизоды сериала “Мажор”, а также полнометражную версию картины.
Поклонников эти вести обескуражили, ведь в последнем вышедшем на
экране эпизоде Игорь Соколовский и его подруга умирают.
Между тем исполняющий главную роль в ленте актер Павел Прилучный
в свежем интервью сообщил, что “Мажор” в полном метре действительно скоро
выйдет на экраны. Точную дату премьеры знаменитость умолчала.
Рассказал Прилучный и о судьбе героя теленовеллы. Как
оказалось, Игорь Соколовский выжил. “Пуля прошла навылет”, – сказал Прилучный.
Артист также добавил, что полнометражная лента станет
продолжением третьего сезона теленовеллы “Мажор”. Между тем, для зрителя,
незнакомого с сериалом, это не будет проблемой: сюжет фильма самодостаточен.
Затем, по задумке создателей, должна выйти четвертая часть ленты.
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Добавим, что сейчас Павел Прилучный готовится к съемкам сериала “В клетке”. Работа над теленовеллой начнется в сентябре. По словам
актера, во втором сезоне картины будет неожиданный сюжетный поворот. Сейчас продюсеры подыскивают актрису на главную женскую роль.
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