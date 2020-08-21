 

Павел Прилучный сообщил о судьбе своего героя из сериала “Мажор”

21.08.2020, 15:23, Разное

О том, что история красавца-героя не ограничится тремя
сезонами, стало известно год назад. Тогда создатели теленовеллы обещали
зрителям новые эпизоды сериала “Мажор”, а также полнометражную версию картины.
Поклонников эти вести обескуражили, ведь в последнем вышедшем на
экране эпизоде Игорь Соколовский и его подруга умирают.

Между тем исполняющий главную роль в ленте актер Павел Прилучный
в свежем интервью сообщил, что “Мажор” в полном метре действительно скоро
выйдет на экраны. Точную дату премьеры знаменитость умолчала.

Рассказал Прилучный и о судьбе героя теленовеллы. Как
оказалось, Игорь Соколовский выжил. “Пуля прошла навылет”, – сказал Прилучный.

Артист также добавил, что полнометражная лента станет
продолжением третьего сезона теленовеллы “Мажор”. Между тем, для зрителя,
незнакомого с сериалом, это не будет проблемой: сюжет фильма самодостаточен.
Затем, по задумке создателей, должна выйти четвертая часть ленты.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 11 Янв 2019 в 8:05 PST

Добавим, что сейчас Павел Прилучный готовится к съемкам сериала “В клетке”. Работа над теленовеллой начнется в сентябре. По словам
актера, во втором сезоне картины будет неожиданный сюжетный поворот. Сейчас продюсеры подыскивают актрису на главную женскую роль.



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