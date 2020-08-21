Павел Прилучный сообщил о судьбе своего героя из сериала “Мажор”

21.08.2020, 15:23, Разное

О том, что история красавца-героя не ограничится тремя

сезонами, стало известно год назад. Тогда создатели теленовеллы обещали

зрителям новые эпизоды сериала “Мажор”, а также полнометражную версию картины.

Поклонников эти вести обескуражили, ведь в последнем вышедшем на

экране эпизоде Игорь Соколовский и его подруга умирают.

Между тем исполняющий главную роль в ленте актер Павел Прилучный

в свежем интервью сообщил, что “Мажор” в полном метре действительно скоро

выйдет на экраны. Точную дату премьеры знаменитость умолчала.

Рассказал Прилучный и о судьбе героя теленовеллы. Как

оказалось, Игорь Соколовский выжил. “Пуля прошла навылет”, – сказал Прилучный.

Артист также добавил, что полнометражная лента станет

продолжением третьего сезона теленовеллы “Мажор”. Между тем, для зрителя,

незнакомого с сериалом, это не будет проблемой: сюжет фильма самодостаточен.

Затем, по задумке создателей, должна выйти четвертая часть ленты.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 11 Янв 2019 в 8:05 PST

Добавим, что сейчас Павел Прилучный готовится к съемкам сериала “В клетке”. Работа над теленовеллой начнется в сентябре. По словам

актера, во втором сезоне картины будет неожиданный сюжетный поворот. Сейчас продюсеры подыскивают актрису на главную женскую роль.