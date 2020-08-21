Эксперты разъяснил опасную особенность телефонов с двумя SIM-картами

21.08.2020, 15:17, Разное

Телефоны с двумя SIM-картами сейчас стали обыденным делом, однако они могут также доставить ряд неприятностей. Эксперты сферы мобильных технологий рассказали об опасной особенности таких аппаратов.

При всем удобстве пользования такими устройствами следует учитывать ряд факторов. Так, по утверждению специалиста АНО Центра «Независимая экспертиза», телефоны с двумя картами могут в самый неожиданный момент подвести своего владельца. Как оказалось, в устройствах с двухсимочным модулем может периодически выходить из строя одна из SIM-карт. Также возможен вариант и с полным отсутствием связи на обоих «симках».

Причиной этого эксперты называют необходимость получать получения аппаратом информации от одновременно нескольких источников. Это вызывает сбой при подключении к сети и переходе между двумя операторами. Опасность же такой ситуации заключается в том, что сам пользователь не догадывается о том. Что его телефон находится вне доступа сигнала оператора мобильной связи. В то же время на его телефон дозвониться не возможно. Стоит отметить, что данные на дисплее смартфона в это время показывают отсутствие каких-либо неполадок и четкий сигнал связи.

Если все же такая проблема владельцем смартфона выявлена, исправить ситуацию возможно одним способом. Эксперты советуют перезагрузить аппарат, выключив устройство на некоторое время и после включив. Такая несложная операция, пишет «Инфореактор», является действенной мерой для возобновления сигнала мобильной сети.