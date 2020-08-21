Учёные назвали напиток, ускоряющий метаболизм

21.08.2020, 14:53, Разное

Немецкие учёные назвали напиток, который заметно ускоряет метаболизм. Им оказался простой стакан воды, выпитый на голодный желудок.

Специалисты провели исследование, в ходе него они анализировали изменение состояния участников, которые каждый день пили стакан чистой воды натощак. Так, у добровольцев отмечалось значительное ускорение обмена веществ. Кроме того, у них улучшилось состояние кожи и волос.

Этот факт позволил учёным сделать вывод о том, что выпитый сразу после пробуждения стакан воды может даже предотвращать ожирение. Однако делать это нужно регулярно.

Стоит отметить, что разная температура напитка оказывает совершенно иное влияние на организм человека. Например, холодная вода способствует приливу энергии, помогает человеку пробудиться ото сна. Питье комнатной температуры улучшает работу желудочно-кишечного тракта. При этом тёплая вода очищает организм, приостанавливает его старение, а также стимулирует обмен веществ.