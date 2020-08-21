Специалисты назвали категорию россиян, которая получит выплату более 10 тысяч рублей

21.08.2020, 14:53, Разное

Правительство Российской Федерации предусмотрело дополнительное финансирование для определенных категорий россиян. Специалисты рассказали, кому будет причитаться помощь в более чем 10 тысяч рублей.

Согласно заявлениям представителей Пенсионного фонда России, сейчас документы о соответствующих выплатах находятся на рассмотрении. Новым распоряжением будут выплачено более 10 тысяч рублей пенсионерам. Однако рассчитывать на них могут не все получатели выплат из ПФ, а только те, которые осуществляют уход за нетрудоспособными гражданами или являются опекунами.

Получателями дополнительных средств станут пенсионеры, не имеющие официальной работы. При этом уход такой житель может осуществлять не только за инвалидом, но и за престарелыми россиянами, достигшими 80-летнего возраста. После повышения размера доплаты с 2021 года она повысится более, чем в три раза. Сейчас, напомним, пенсионеры получают 2,7 тысячи рублей.

Напомним, ранее правительство уже повышало размер дополнительного финансирования разных категорий граждан. Это. Как пишет «Политэксперт», такие меры были вызваны понижением обеспеченности граждан в связи с пандемией коронавируса.