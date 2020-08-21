Стартовали госиспытания плавающего танка «Спрут-СДМ1»

21.08.2020, 14:48, Новости дня

Начались государственные испытания легкого плавающего танка «Спрут-СДМ1», их планируется закончить к 2022 году, сообщил Ростех.

«Высокоточные комплексы» (входят в Ростех) передали модернизированные опытные образцы танка «Спрут-СДМ1» для государственных испытаний. В течение ближайших полутора лет машина пройдет проверку в полевых условиях в войсковых соединениях Министерства обороны России», – цитирует сообщение госкорпорации РИА «Новости».

Танк будет проходить испытания в морских условиях и на высокогорье, в разных климатических зонах и при разных температурах – от минус 40 до плюс 40. После испытаний будет утверждена утверждена конструкторская документация на новый танк с присвоением литеры «О1», что позволит приступить к его серийному выпуску.

«Спрут-СДМ1» стал подвижнее за счет установки двигателя, трансмиссии, узлов ходовой части, информационно-управляющей системы шасси, ранее уже прошедших проверку на БМД-4М и БМП-3. Кроме того, удалось достичь повышения командной управляемости. Боевая мощь усилена за счет новой цифровой системы управления огнем», – сказал первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков.

Он добавил, что у этого танка нет аналогов в мире, что дает ему конкурентные преимущества на внешних рынках.

«Спрут-СДМ1» – это боевая бронированная гусеничная плавающая машина, которая несет на себе артиллерийско-ракетный комплекс вооружения калибра 125 мм. Машина способна без дозаправки проходить до 500 километров, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, спускаться на землю с помощью парашютов вместе с экипажем.

«По огневой мощи «Спрут-СДМ1» не уступает танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М. Эти и другие качества в сочетании с круговым вращением башни и стабилизацией вооружения в двух плоскостях позволяют использовать «Спрут-СДМ1» в качестве легкого плавающего танка», – сказал гендиректор «Высокоточных комплексов» Александр Денисов.

Польские СМИ в июле отмечали, что «Спрут-СДМ1» позволит эффективно бороться с боевой техникой вероятного противника и стать альтернативой основным танкам.