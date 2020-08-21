 

Стартовали госиспытания плавающего танка «Спрут-СДМ1»

21.08.2020, 14:48, Новости дня

Начались государственные испытания легкого плавающего танка «Спрут-СДМ1», их планируется закончить к 2022 году, сообщил Ростех.

«Высокоточные комплексы» (входят в Ростех) передали модернизированные опытные образцы танка «Спрут-СДМ1» для государственных испытаний. В течение ближайших полутора лет машина пройдет проверку в полевых условиях в войсковых соединениях Министерства обороны России», – цитирует сообщение госкорпорации РИА «Новости».

Танк будет проходить испытания в морских условиях и на высокогорье, в разных климатических зонах и при разных температурах – от минус 40 до плюс 40. После испытаний будет утверждена утверждена конструкторская документация на новый танк с присвоением литеры «О1», что позволит приступить к его серийному выпуску.

«Спрут-СДМ1» стал подвижнее за счет установки двигателя, трансмиссии, узлов ходовой части, информационно-управляющей системы шасси, ранее уже прошедших проверку на БМД-4М и БМП-3. Кроме того, удалось достичь повышения командной управляемости. Боевая мощь усилена за счет новой цифровой системы управления огнем», – сказал первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков.

Он добавил, что у этого танка нет аналогов в мире, что дает ему конкурентные преимущества на внешних рынках.

«Спрут-СДМ1» – это боевая бронированная гусеничная плавающая машина, которая несет на себе артиллерийско-ракетный комплекс вооружения калибра 125 мм. Машина способна без дозаправки проходить до 500 километров, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, спускаться на землю с помощью парашютов вместе с экипажем.

«По огневой мощи «Спрут-СДМ1» не уступает танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М. Эти и другие качества в сочетании с круговым вращением башни и стабилизацией вооружения в двух плоскостях позволяют использовать «Спрут-СДМ1» в качестве легкого плавающего танка», – сказал гендиректор «Высокоточных комплексов» Александр Денисов.

Польские СМИ в июле отмечали, что «Спрут-СДМ1» позволит эффективно бороться с боевой техникой вероятного противника и стать альтернативой основным танкам.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Грузинская оппозиция обвинила Германию в поддержке Москвы против Тбилиси

29.07 / Госдепартамент о помощи зарубежным странам в борьбе с COVID-19

04.07 / Германия до 2038 года откажется от использования угля

13.08 / Врач назвал признаки приближающейся смерти

11.08 / Определен первый шаг в ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском

15.07 / В МВД поддержали требование Зеленского ужесточить наказание для водителей

21.07 / Байден «предупредил Кремль» о недопустимости «вмешательства» в выборы в США

10.07 / Песков рассказал об активной работе зарубежных разведок в России

30.07 / Общество: Google, YouTube и Facebook придется отвечать перед российским судом

03.07 / Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала “112 Украина”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска