ЦБ заявил о навязывании клиентам услуг в банках

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21.08.2020, 14:48, Новости дня

Центробанк предупредил россиян о недобросовестной практике работников банков, при которой клиентам подключают услуги, о которых те не просили.

«Банк РФ обращает внимание, что сотрудники офисов финансовых организаций не информируют клиентов обо всех дополнительных предложениях к договору. В результате клиенты, сообщая подтверждающий код из СМС, соглашаются, в том числе, получать услуги, о которых не подозревают», – цитирует РИА «Новости» сообщение ЦБ.

Банк РФ напомнил, что финансовым компаниям обязательно нужно знакомить клиентов со всем пакетом документов до использования электронной подписи.

«Кроме того, регулятор фиксирует случаи неполного или ненадлежащего разъяснения принципа работы договора накопительного страхования жизни. По такому продукту необходимо ежегодно вносить платеж, о чем некоторые потребители узнавали лишь накануне срока платежа и не имели возможности этого сделать. В результате страховщик расторгал договор, а клиент терял внесенные ранее деньги», – пояснили в ЦБ.

Центробанк рекомендует кредитным организациям проводит проверки: связываться с клиентами и уточнять, насколько он понимает особенности и риски приобретенного им продукта.

Также приветствуется фиксация процесса оформления договоров на видео и аудио. Это может стать защитой не только потребителя, но и самого банка.

Регулятор советует россиянам перед подписанием договора знакомиться со всеми предложенными документами и задавать интересующие вопросы представителям организации.

«Следует отметить, что подобные недобросовестные практики не носят массовый характер и их доля в общем количестве финансовых операций невелика. По всем выявленным нарушениям Банк РФ применяет необходимые надзорные меры – вплоть до восстановления прав граждан», – отметил ЦБ.

Ранее Сбербанк отключил бесплатное оповещение о входящих денежных переводах на дебетовые карты.



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