Лукашенко назвал виновников массовых беспорядков в Белоруссии

21.08.2020, 14:43, Разное

Президент рассказал, что массовые беспорядки спровоцировали спецслужбы США. Они хотят установить новый политический порядок в мире и для этого пытаются настроить Белоруссию против России, превратив первую в “санитарный кордон”.

Лукашенко отметил, что к обострению конфликта в стране также причастны некоторые европейские страны. Помощники президента обнаружили в Польше специальный центр, члены которого пытаются дестабилизировать ситуацию в Белоруссии.

Политик пообещал в ближайшее время решить проблему с протестами. Лукашенко добавил, что недавно беседовал с сотрудниками правоохранительных органов. По его словам, силовики дежурят с утра до ночи, чтобы сохранить мир и покой в государстве.

Массовые беспорядки в Белоруссии начались 9 августа после оглашения итогов президентских выборов. Победу одержал действующий президент Александр Лукашенко.

Согласно данным ЦИК, за него проголосовали более 80% избирателей.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Авг 2020 в 7:55 PDT

Многие граждане не согласились с результатами голосования. Они вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство. В результате столкновения с милиционерами были задержаны десятки человек. Позднее некоторые из них пожаловались на избиения в изоляторах.