 

Рейтинг “Слуги народа” опустился ниже 30 процентов

21.08.2020, 14:40, Новости дня

Рейтинг “Слуги народа” опустился до 29,5%, однако правящая партия продолжает удерживать лидерство. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом “Демократические инициативы” и Центром Разумкова.

21,7% из тех, кто намерен принять участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать, готовы поддержать “Оппозиционную платформу – За жизнь”.

На третьем месте – “Европейская солидарность” (15,5%). Следом идет “Батьківщина” (11,5%).

На подступах к 5-процентному проходному барьеру находится “Сила и честь” (4,6%).

Опрос проводился совместно фондом “Демократические инициативы” и Центром Разумкова с 14-го по 19 августа во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Опрошено 2018 человек в возрасте старше 18 лет методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

В июле, согласно результатам опроса, за “Слугу народа” готовы были проголосовать 34,1% украинцев.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии набрали менее 5%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Грузия указала Украине на неприемлемость заявлений Саакашвили

19.07 / “Выглядит идиотски”. Климкин заявил, что Иран не должен возглавить расследование крушения самолета МАУ

13.08 / В Wargaming опровергли сообщения об эвакуации сотрудников в Минске

10.07 / Стало известно содержание предсмертной записки мэра Сеула

21.07 / В Винницкой области директор лесхоза наладил незаконную вырубку леса, ущерб – 1,5 млн грн – СБУ

22.07 / У станции киевского метро началась эвакуация людей

04.08 / Захарова оценила выступление Лукашенко

03.08 / Смена «Политика и сетевые лидеры» начнет работу на форуме «Территория смыслов»

10.08 / Площадь пожара на АЗС в Волгограде превысила 1000 кв. метров

23.07 / Строительный кран упал в центре Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска