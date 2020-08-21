Лукашенко заявил, что в ближайшее время решит проблему с обстановкой в стране

21.08.2020, 14:40, Новости дня

Ситуация в Беларуси политизирована, однако не катастрофична. Об этом сегодня в ходе посещения агрокомбината “Дзержинский” заявил президент Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

Он сообщил, что в одном из цехов к нему подошла работница агрокомбината и пожелала “выстоять в этой ситуации”. В ответ Лукашенко подчеркнул, что обстановка не такая сложная, что надо “выстаивать”.

Президент отметил, что протесты в Беларуси не должны никого волновать – “это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим”.

Лукашенко рассказал, что перед посещением предприятия встретился с руководителями правоохранительных структур и обсудил ситуацию. По его словам, “они каждый день с утра до ночи дежурят, чтобы сохранить мир и покой”. Он убежден, что правоохранители “свою страну никому не собираются отдавать”.

Пресс-служба президента Беларуси сегодня написала, что он спросил по приезде на предприятие, есть ли среди трудового коллектива желающие бастовать. После того, как ему сказали, что протестующих нет, Лукашенко сказал: “Правильно, надо работать. Бастовать – это не вырастишь ни кур, ни коров”.

“Хорошее предприятие, хорошее место, молодцы!” – похвалил агрокомбинат глава государства и отправился заслушивать доклады”, – пишет пресс-служба.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. 14 августа она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против причастных к насилию и фальсификациям.