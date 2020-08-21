 

За провозглашение независимости Украины сегодня проголосовали бы две трети украинцев – опрос

21.08.2020, 14:40, Новости дня

За провозглашение независимости Украины сегодня проголосовали бы 67,7% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом “Демократические инициативы” и Центром Разумкова.

Против акта о провозглашении независимости на сегодняшний день выступили бы 12,5% респондентов.

Если бы референдум по этому вопросу проходил бы сейчас, 9,5% опрошенных предпочли бы в нем не участвовать.

Еще 10,3% украинцев не смогли ответить на вопрос, поддержали ли бы они провозглашение независимости Украины.

Как отмечают социологи, на западе Украины противников решения о независимости – 0,9%, в то время как на востоке страны таких почти 29,6%. При этом чем моложе респонденты, тем больше среди них сторонников независимости Украины.

Опрос проводился совместно Фондом “Демократические инициативы” и Центром Разумкова с 14-го по 19 августа во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Опрошено 2018 человек в возрасте старше 18 лет методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Акт провозглашения независимости Украины был принят 24 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного совета УССР.

На всеукраинском референдуме 1 декабря того же года решение о провозглашении независимости поддержали 90,32% украинцев. Явка составила 84,18%.

19 августа 2020 года Кабмин Украины утвердил план празднования Дня Независимости.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / Лукашенко захотел обсудить обстановку в Белоруссии с генштабом

19.07 / В Анкаре сообщили о решении закрыть иконы Айя-Софии во время первой молитвы

12.08 / Украина направила ноту протеста РФ из-за учений в Крыму

10.07 / На спутниковых снимках эксперты разглядели новую ядерную фабрику КНДР

18.07 / Попытки снять с мели танкер Delfi завершились неудачно – Госэкоинспекция

09.07 / Дело Шеремета. Рассмотрение апелляции Антоненко на содержание под стражей отложили

04.08 / В результате взрыва в Бейруте погибло минимум 10 человек

17.07 / Замгенпрокурора Украины о войне на Донбассе: Приходится постоянно доказывать, что россияне там все-таки есть

30.06 / Во Львовской области продлили карантин еще на неделю

18.08 / Отдых на юге РФ подешевел на 20%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска