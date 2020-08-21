За провозглашение независимости Украины сегодня проголосовали бы две трети украинцев – опрос

21.08.2020, 14:40, Новости дня

За провозглашение независимости Украины сегодня проголосовали бы 67,7% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом “Демократические инициативы” и Центром Разумкова.

Против акта о провозглашении независимости на сегодняшний день выступили бы 12,5% респондентов.

Если бы референдум по этому вопросу проходил бы сейчас, 9,5% опрошенных предпочли бы в нем не участвовать.

Еще 10,3% украинцев не смогли ответить на вопрос, поддержали ли бы они провозглашение независимости Украины.

Как отмечают социологи, на западе Украины противников решения о независимости – 0,9%, в то время как на востоке страны таких почти 29,6%. При этом чем моложе респонденты, тем больше среди них сторонников независимости Украины.

Опрос проводился совместно Фондом “Демократические инициативы” и Центром Разумкова с 14-го по 19 августа во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Опрошено 2018 человек в возрасте старше 18 лет методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Акт провозглашения независимости Украины был принят 24 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного совета УССР.

На всеукраинском референдуме 1 декабря того же года решение о провозглашении независимости поддержали 90,32% украинцев. Явка составила 84,18%.

19 августа 2020 года Кабмин Украины утвердил план празднования Дня Независимости.