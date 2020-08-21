 

AVerMedia представит карту видеозахвата с двумя входами

21.08.2020, 14:35, Новости дня

Опубликовав недавно изображения новой карты видеозахвата, которая будет представлена позже, представители компании AVerMedia фактически сообщили широкой публике, что у нее будет сразу два входа. Кроме того, стало известно, что устройство будет совместимо с шиной PCIe.

На опубликованном изображении можно рассмотреть подсвечиваемый логотип AVerMedia. Более подробную информацию об устройстве можно будет получить после выхода официального релиза.

По словам экспертов, наличие двух входов наверняка повысит популярность видеокарты среди стримеров. Она позволит работать с двумя источниками сигнала, а это значительно упростит жизнь пользователям, которые в иных ситуациях должны были подключать сразу две видеокарты.



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