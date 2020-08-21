Huawei все-таки будет получать обновления для ОС Android

21.08.2020, 14:35, Новости дня

Несмотря на наложенные Соединенными Штатами санкции и окончание лицензии Google, китайская компания Huawei все-таки сможет получать обновления для операционной системы Android.

Как сообщают компетентные источники, производитель электроники «научился» самостоятельно загружать необходимые апдейты и раздавать их пользователям. Единственное ограничение состоит в том, что владельцы гаджетов, выпущенных в Huawei, будут получать файлы на два или три дня позже всех остальных. Однако это небольшая плата за жизнь под санкциями.

Напомним, что отключение Huawei от сервисов Google угрожало, прежде всего, популярности смартфонов, выпущенных под брендом Honor или созвучным с названием китайской компании.