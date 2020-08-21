Мнение: Как провернуть крупный обнал, если ты депутат

21.08.2020, 14:20, Разное

Почему-то некоторые думают, что им простителен даже самый вопиющий беспредел. Но, как говорится, “это жизнь, детка”, и она не щадит никого — даже (особенно) депутатов.

Сегодня стало известно, что в отношении депутата-коммуниста Мосгордумы Олега Шереметьева, находящегося под протекцией Алексея Навального, возбудили уголовку по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Цена вопроса внушительная — аж 2 миллиона рублей.

Расследование показало, что Шереметьев при содействии своей помощницы Ирины Кузнецовой обналичил порядочную сумму денег — первый “приход” на карточку Ирины был равен 890 тыс. рублей. Неудивительно, что депутат поручил самую “грязную” работу своей помощнице — ведь именно она снимала наличку прямо в стенах Мосгордумы и прилежно приносила ее в кабинет своего начальника. А продолжалось это безобразие около полутора лет, пока следователи не почуяли неладное.

Интересно, что Олег Шереметьев, будучи частью партии КПРФ, сотрудничает по ряду пунктов с блогером-изобличителем Навальным, который, в свою очередь, оказывает ему вполне удобную услугу — агитирует за удобного коммуниста в рамках своего «Умного голосования».

Их взаимовыгодную коммуникацию легко проследить по повестке самого Шереметьева, который отзывается на все популярные и лоббируемые Навальным темы — от «московского дела» и до воздействия власти на работу Мосгоризбиркома.

Ну что, понятно теперь, откуда у новоиспеченного коррупционера-коммуниста такая страсть к чужим бюджетам — он неплохо учится у своего “наставника” с огромным опытом в этом поле.