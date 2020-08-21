Эксперты назвали мошеннические схемы подмены номеров телефонов

21.08.2020, 14:17, Разное

Мошенничества с подделкой сим-карт становятся все более распространенными. Эксперты рассказали о мошеннических схемах подмены телефонных номеров.

Злоумышленники могут использовать фальшивый номер для того, чтобы скрыть свои контакты. При звонке абоненту он не может идентифицировать их правильно, видя номер своих близких или какого-либо предприятия или ведомства. Для имитации любых номеров сотовой связи аферисты пользуются специальными сервисами. В них применяется SIP-протокол стандартов интернет-телефонии, что дает возможность совершать звонки как с любого телефона, так и с сетевого браузера. Человек, на чей телефон поступает звонок, в это время видит на экране выбранный злоумышленником номер для подмены, либо и вовсе произвольный номер, не знакомый абоненту.

При этом чаще всего мошенники действуют точечно, выясняя информацию о будущей жертве. Преступников интересует время, которое человек проводит дома, место проживания и работы, другие данные. После, получив доступ к телефонам родственников или корпоративным номерам, используют их для совершения махинаций. Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать определенные правила.

В первую очередь следует избегать утечки конфиденциальных данных. Эксперты рекомендуют не только скрывать свой телефонный номер, но и не разглашать личные данные в соцсетях и мессенджерах. Это касается не только своих данных, но и контактов близких людей и информации о них. Еще одним действенным методом, как пишет «Ньюинформ», является создание специальных паролей, которые невозможно будет узнать кому-либо вне семьи. В случае фальшивых звонков от мошенников, заверяет «Слово и дело», их можно будет таким образом легко вычислить и не попасться на удочку.