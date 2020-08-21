Мнение: О реальном диагнозе Навального – кто скрывает правду

21.08.2020, 14:15, Разное

Сюжет с «отравлением» – похоже, теперь этот диагноз уже можно смело брать в кавычки – российского оппозиционного деятеля Алексея Навального получил давно ожидаемое и вместе с тем совершенно неожиданное продолжение. По итогам различных анализов и ночных совещаний омские врачи практически определились с диагнозом.

И их слова породили новую бурю в стакане воды.

В организме больного никаких ядов или следов их пребывания не обнаружено. «Мы не считаем, что пациент перенес отравление», — заявил заместитель главврача Обской больницы скорой медицинской помощи №1. Более точный диагноз сообщили только жене и брату Навального. Чтобы развеять сомнения родственников, клиника готова допустить к больному любых специалистов, которых те захотят пригласить, подчеркнул замглавврача.

Естественно, оппозиционеров это бытовое продолжение драмы не устроила. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш поспешила заявить, что родным Алексея Навального сообщили якобы только о симптомах. А директор ФБК Иван Жданов поделился слухом информацией, что в его присутствии сотрудница транспортной полиции якобы рассказала главврачу об обнаружении опасного вещества, которое представляет опасность не только для Навального, но и для окружающих, так что врачи должны использовать защитные костюмы. Впрочем, переодеваться в особые СИЗ омские медики почему-то не поспешили.

Следующим шагом в информационной кампании стало известие о том, что резкое ухудшение самочувствия Алексея Навального могло быть вызвано нарушением обмена веществ. Об этом сообщил уже лично главврач омской больницы Александр Мураховский. «На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной из них, к которому мы склоняемся, — нарушение углеводного баланса, то есть, нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением уровня сахара в крови», – заявил он.

Более подробная информация пришла со стороны поп-дивы Ксении Собчак. С её подачи в оборот вошли гипогликемическая кома и сахарный диабет. Удобный диагноз, кстати, поскольку больной может годами жить, не чувствуя симптомов. Притом что многие политики страдают именно диабетом, это даже почётно.

Я думаю, сейчас оппозиционерам надо срочно перековаться из токсикологов в эндокринологов и начать кричать на каждом углу, что #Путин вколол Навальному смертельную дозу инсулина.

А что думаете вы?