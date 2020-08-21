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21.08.2020, 13:53, Разное

Учёные рассказали, чем может быть опасна питьевая вода в бутылках. К примеру, в ней нередко содержится микропластик.
Два года назад специалисты провели исследование 259 видов питьевой бутилированной воды по всему миру. Выяснилось, что в 93% случаев образцы содержали микропластик. На данный момент практически нет информации о том, как именно он влияет на человеческий организм. Тем не менее, в животных моделях и эпидемиологических научных работах было установлено, что пластик всё же связан с опасными для здоровья состояниями.

Кроме того, в 2018 году в журнале Water Research были обнародованы результаты ещё одного исследования. Тогда стало известно, что фталаты – вещества, которые применяют для изготовления бутылок из пластмассы, вероятно, увеличивают риск развития онкологии. Учёные провели анализ питьевой воды из бутылок в 21 стране и обнаружили, что сейчас она не является серьёзной угрозой для общественного здравоохранения, но возможно влияние на гормон эстроген.



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