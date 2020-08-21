Союзный парламент признал выборы в Белоруссии открытыми и демократическими

21.08.2020, 13:43, Разное

Голосование было проведено в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом республики, оно было открытым, конкурентным и свободным, отметили парламентарии двух стран.

“Фактов, ставивших под сомнение легитимность выборов президента Республики Беларусь, не обнаружено”, – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Государственной думы.

Парламентарии призвали все страны уважать выбор белорусского народа. Они заявили о недопустимости вмешательства иностранных государств и попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в республике.

В Союзном парламенте подчеркнули, что все вопросы должны решаться в рамках закона. “Считаем, что искусственное нагнетание ситуации вокруг итогов голосования противоречит букве и духу международного права”, – говорится в совместном заявлении законодателей двух стран.

Ранее Вячеслав Володин провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Владимиром Андрейченко. Они обсудили ситуацию в республике и дальнейшее укрепление парламентских связей Москвы и Минска.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Вячеслав Володин в поздравлении белорусскому лидеру призвал его строить отношения между двумя странами на основе взаимовыгодного сотрудничества, доверия и уважения.