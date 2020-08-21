 

Доктор Мясников сделал прогноз о коронавирусе: Никто его не остановит

21.08.2020, 13:23, Разное

Александр Мясников напомнил, что инфекция пришла к нам с одной целью – остаться навсегда. Он считает, что остановить распространение коронавируса в России вряд ли возможно. По мнению медика, главное – не допускать тяжелых состояний и осложнений.

По словам ведущего, человечество до “знакомства” с COVID-19 не имело опыта борьбы с опасной инфекцией. Доктор Мясников отметил, что коронавирус будет и в этом году, и даже через десять лет.

“Вирус будет распространяться, никто его не остановит”, – сделал неутешительный прогноз специалист о COVID-19 в России. Он добавил, что с каждым новым случаем заболевания вирус становится слабее, поскольку вырабатывается коллективный иммунитет.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 31 Мар 2020 в 6:26 PDT

Также врач рассказал, что 30% всех ОРВИ, которыми ежегодно болеют жители России, являются разновидностями коронавируса. Вместе с тем ведущий признал опасность новой инфекции для пожилых людей.

Как писали “Дни.ру”, за последние сутки коронавирус в России зафиксирован у 4 785 человек. С начала эпидемии – более 942 тысяч случаев. К настоящему моменту 755 тысяч пациентов вылечились, умерли 16 099.



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