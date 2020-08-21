В организме Навального не выявили следов яда – замглавврача омской больницы

21.08.2020, 12:21, Новости дня

В результате исследования анализов российского оппозиционера Алексея Навального медики не выявили следов каких-либо ядов. Об этом сообщил заместитель главного врача больницы скорой помощи №1 Омска Анатолий Калиниченко. Видео его общения с журналистами обнародовала в своем Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

“На сегодняшний день из тех исследований, которые были выполнены, яды не выявлены. В крови или в моче. Яды или следы их пребывания. Поэтому в настоящее время диагноз “отравление” – наверное, он где-то остается в подкорке нашего сознания, но мы не считаем, что пациент перенес отравление”, – отметил медик.

Он подчеркнул, что медики уже “практически” установили диагноз Навального. По словам Калиниченко, пока огласить диагноз он не может, однако жене и брату политика его якобы раскрыли.

Врач добавил, что пока состояние Навального нестабильно.

Представитель омской больницы заявил, что Навальный не был отправлен. То есть час назад нам говорили про смертельный яд, опасный для окружающих, а теперь – что токсины не найдены. Что у них вообще происходит? pic.twitter.com/D1Dl6EYcHi

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Жена Навального Юлия сегодня сообщила, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили оппозиционера. Его соратники считают, что именно поэтому врачи отказываются отпускать политика для лечения в Германию.

Источники ТАСС и “Медузы” информацию о найденном яде опровергли.

В аэропорт Омска сегодня прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В больнице заявляли, что состояние Навального удалось стабилизировать, однако позже Ярмыш обнародовала видеообращение, в котором сообщила, что его состояние по-прежнему тяжелое.

Медики исключили травматические повреждения, инсульт или инфаркт миокарда, а также COVID-19.

СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

О планах перевезти Навального в Германию заявлял врач, у которого оппозиционер наблюдается с 2013 года.

Команда оппозиционера обратилась к властям РФ с просьбой содействовать его транспортировке в один из токсикологических центров Европы.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что готовы оказать помощь Навальному.