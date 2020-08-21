 

Nokia представила первую ТВ-приставку

21.08.2020, 13:17, Разное

Первую ТВ-приставку собственного производства официально презентовала компания Nokia. Media Streamer составит конкуренцию аналогичным аппаратам от других компаний благодаря технологичности и привлекательной цене.
На рынке приставок для телевизоров появилось новое устройство, корпораций Nokia презентовала Nokia Media Streamer, работающую на основе телевизионной версии девятой модификации операционной системы Android. Телеприставка способна воспроизводить видеопоток формата Full HD с разрешением до 1920 x 1080 пикселей. Кроме того, Media Streamer от Nokia получило четырехъядерный процессор, дополненный 1-гигабайтным модулем оперативной памяти. Для хранения разного рода контента в устройстве установлен флэш-накопитель на 8 гигабайт.

Также аппарат поддерживает работу двухдиапазонного сигнала Wi-Fi и аудиосистемы Dolby Digital Audio. Благодаря пульту дистанционного управления, оснащенному персональным помощником Google Assistant, телеприставкой можно управлять голосовыми командами.

Также в партнерстве с фирмой ZEE5 Nokia разработала оригинальную функцию доступа к более, чем сотне телеканалов посредством одной кнопки. По аналогии работает и специальная отдельная клавиша потокового сервиса от Netflix. Кроме того, аппарат оборудован встроенным плеером Chromecast и набором разъемов для подключения различных устройств. При богатой функциональности первая ТВ-приставка от Nokia получила доступный ценник, стоимость новинки составит 45 долларов США.



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