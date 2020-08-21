Компания Apple экономит на важных комплектующих для iPhone 12

21.08.2020, 13:17, Разное

Стало известны новые подробности грядущего выхода очередного устройства от компании Apple. Оказалось, американский техногигант экономит средства на комплектующих iPhone 12.

Об этом пишет один из известных блогеров, пишущих на тему IT, аналитик Минг-Чи Куо. По его словам, Apple не хочет расходовать много средств на запчасти нового смартфона. Таким образом американская компания стремиться сократить траты на внедрение технологии 5G и не допустить при этом роста цен на iPhone 12.

Аналитики сферы мобильных технологий утверждают, что внедрение модулей для работы с пятым поколением мобильной связи потребуют дополнительно примерно 130 долларов на каждое устройство. Следовательно, для того, чтобы не отпугнуть покупателей слишком высокими ценниками и не проиграть конкурентам, Apple вынуждена сокращать траты на целый ряд других компонентов.

В первую очередь, компания планирует изменить аккумуляторную плату, отказавшись от предыдущей в пользу более простой и менее габаритной. Стоимость гибридной плата для двенадцатого поколения будет наполовину ниже, чем у iPhone 11. А на моделях S-серии и вовсе установят платы дешевле на 70%. Остальные подробности грядущих новинок от Apple компания объявит во время презентации, запланированной на октябрь текущего года.