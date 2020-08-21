 

«Моргенштерн весь в бриллиантах, а трусы застиранные» – Юлия Барановская раскритиковала рэпера

21.08.2020, 13:17, Разное

Юлия Барановская на именинах Егора Крида повстречалась с рэпером Моргенштерном. Ведущая разглядела нижнее белье артиста и раскритиковала его застиранные трусы.
Юлия Барановская не боится озвучивать собственные рассуждения. На «YouTube-шоу «Конечно, Вася» она пояснила о ситуации, которая была на празднике Егора Крида. Во время исполнения песни именинником, на сцене оказался Моргенштерн, который стал петь и плясать. Тогда с него спали джинсы и она заметила застиранные, с катышками трусы белого цвета, что очень ее огорчило. Егора Крида ситуация не смутила, поэтому Юлия Барановская упомянула его тактичность и доброту.

Телеведущая также сказала, что репер любит дорогие украшения и бриллианты, а ухаживать за собой не научился. Она заявляет, что люди обязаны следить за своим гардеробом, а мужчины не должны носить грязные трусы.



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