Рассекречены шпионские снимки обновленного кроссовера Acura MDX

21.08.2020, 13:15, Новости дня

В Сети опубликовали свежие снимки обновленного японского кроссовера Acura MDX.

О новинке к настоящему времени известно, что здесь применили просторный 7-местный салон, модернизировали кузов, что проявляется в дополнительном обвесе и стильной решетке радиатора. Однако пока точные параметры салона неизвестны, так как подобрать к Acura MDX поближе пока не представляется возможным.

Напомним, кроссовер Acura MDX предлагается с моторами на 2,0 и 3,0 литра, тогда как во всех версиях применят 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. В базовой версии ограничатся передним приводом, тогда как в дальнейшем модель сможет похвастаться гибридным исполнением с улучшенной производительностью. Старт продаж в США и Китае может начаться уже к следующему году.