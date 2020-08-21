Эксперты рассказали об опасности чистящих средств для здоровья

21.08.2020, 13:15, Новости дня

Обнаружилось, что бактерии, которые содержатся в пыли, под воздействием чистящих средств меняются и адаптируются. Американские ученые рассказали, почему чистящие средства являются опасными для здоровья.

Пыль является источником массы живых микроорганизмов, которые могут со временем вырабатывать иммунитет к антибиотикам и агрессивной среде. Командой ученых была обнаружена новая опасность для здоровья человека. Выяснилось, что под влиянием бытовой химии бактерии модифицируются.

Во время исследования учеными были собраны образцы пыли из спортивных залов, где нередко применяются дезинфицирующие средства. Генетический состав патогенов продемонстрировал, что они могут впитывать триклозан в больших количествах. Чтобы избежать развития опасной микрофлоры, эксперты советуют не пользоваться антибактериальными средствами в закрытых помещениях.