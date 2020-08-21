Личное: Второй сорт
21.08.2020, 13:13, Разное
Мы с вами собираем на лечение детям в Германии. Долго, муторно, тяжело — с мира по нитке. Ни одна немецкая клиника не берёт бесплатно наших детей — ничего не поделаешь, капитализм кругом.
За Навальным в Омск прилетел самолёт. Из Германии. Канцлер Меркель волнуется за здоровье Алёшки.
Фото: Соцсети
Лечение будет оплачивать какой-то фонд, а если нет, то Меркель готова предоставить любую другую больницу на выбор.
Странно это, вы не находите? А я нахожу.
И дело даже не в поведении канцлера, а в принципе.
Давайте уберём эмоции и посмотрим, что же произошло.
Российская авиакомпания сажает самолёт в Омске. Тратят керосин, который очень дорого стоит. Простые люди волнуются — взлёт-посадка, ведь многие не любят этого.
Тут же Навального везут в одну больницу. Потом переводят в другую.
Весь персонал стоит на ушах. В коридорах появляются спецслужбы, чтобы охранять Алёшку. Следователи по тайге идут в Кафтанчиково — уже всех опросили. Оперативно работают — первый раз вижу такое.
Врачи, тем временем, проводят консилиумы. Лучшие специалисты консультируют региональных врачей. МинЗдрав волнуется, Алёшку лечат.
Я просто спросить вас хочу: а как вы думаете, если бы вас с перепоя и таблеток стошнило, к вам было бы такое внимание?
Однажды летела точно так же — тоже мужчине было плохо. Никто самолёт не посадил, хотя мужик отрубился.
Вот ещё, на простого смерда тратить дорогущее топливо? Да если бы посадили, то потом впаяли бы статью о дебоширстве на борту и выставили бы счёт за непредвиденную посадку.
Ефремова судят — вся страна смотрит на цирк. Бочкарёву отпустили, не посадив. Что у нас за отношение к таким товарищам? Они очень особенные какие-то?
Я правда не понимаю, чем Навальный лучше ребёнка, который нуждается в сложном лечении. Почему ради детей наш МинЗдрав не скачет и канцлер Меркель не ищет им лучшей клиники?
Неужели вы, обычные люди, являетесь гражданами второго сорта? Разве это нормально, как считаете?
Почему ваши дети, если не дай Б-г заболеют, умрут? Они хуже Навального и Ефремова разве?
Но что меня больше всего поражает, так это ваша реакция — для вас это будто норма!
Никого не возмущает это неравенство. Никто об этом не говорит. Значит, вы сами себя считаете вторым сортом, а их — особенными?
Так?
Источник: Лена Миро
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