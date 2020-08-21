 

Личное: Второй сорт

21.08.2020, 13:13, Разное

Мы с вами собираем на лечение детям в Германии. Долго, муторно, тяжело — с мира по нитке. Ни одна немецкая клиника не берёт бесплатно наших детей — ничего не поделаешь, капитализм кругом.

За Навальным в Омск прилетел самолёт. Из Германии. Канцлер Меркель волнуется за здоровье Алёшки.


Фото: Соцсети

Лечение будет оплачивать какой-то фонд, а если нет, то Меркель готова предоставить любую другую больницу на выбор.

Странно это, вы не находите? А я нахожу.

И дело даже не в поведении канцлера, а в принципе.

Давайте уберём эмоции и посмотрим, что же произошло.

Российская авиакомпания сажает самолёт в Омске. Тратят керосин, который очень дорого стоит. Простые люди волнуются — взлёт-посадка, ведь многие не любят этого.

Тут же Навального везут в одну больницу. Потом переводят в другую.

Весь персонал стоит на ушах. В коридорах появляются спецслужбы, чтобы охранять Алёшку. Следователи по тайге идут в Кафтанчиково — уже всех опросили. Оперативно работают — первый раз вижу такое.

Врачи, тем временем, проводят консилиумы. Лучшие специалисты консультируют региональных врачей. МинЗдрав волнуется, Алёшку лечат.

Я просто спросить вас хочу: а как вы думаете, если бы вас с перепоя и таблеток стошнило, к вам было бы такое внимание?

Однажды летела точно так же — тоже мужчине было плохо. Никто самолёт не посадил, хотя мужик отрубился.

Вот ещё, на простого смерда тратить дорогущее топливо? Да если бы посадили, то потом впаяли бы статью о дебоширстве на борту и выставили бы счёт за непредвиденную посадку.

Ефремова судят — вся страна смотрит на цирк. Бочкарёву отпустили, не посадив. Что у нас за отношение к таким товарищам? Они очень особенные какие-то?

Я правда не понимаю, чем Навальный лучше ребёнка, который нуждается в сложном лечении. Почему ради детей наш МинЗдрав не скачет и канцлер Меркель не ищет им лучшей клиники?

Неужели вы, обычные люди, являетесь гражданами второго сорта? Разве это нормально, как считаете?

Почему ваши дети, если не дай Б-г заболеют, умрут? Они хуже Навального и Ефремова разве?

Но что меня больше всего поражает, так это ваша реакция — для вас это будто норма!

Никого не возмущает это неравенство. Никто об этом не говорит. Значит, вы сами себя считаете вторым сортом, а их — особенными?

Так?

Источник: Лена Миро



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